Zürich - Anhaltende Diskussionen um die steigende Lebenserwartung, eine alternde Bevo¨lkerung und das tiefe Zinsniveau setzen die staatliche und berufliche Vorsorge massiv unter Druck. So sehr, dass die Reform der beiden tragenden Sa¨ulen des Schweizer Vorsorgesystems* am 24. September 2017 an die Urne kommt. Es ist allerho¨chste Zeit, sich vermehrt mit der privaten Vorsorge auseinanderzusetzen, denn dort ist der perso¨nliche Gestaltungsspielraum bislang am gro¨ssten.

Gema¨ss der Schweizerischen Sozialversicherungsstatistik 2016 des Bundesamts für Sozialversicherungen und der SNB-Statistik 2016 liegen rund CHF 56 Milliarden nicht investierte Sa¨ule 3a-Gelder bei Schweizer Banken. Zinsen auf den Vorsorgekonten sind tiefer denn je und bewegen sich aktuell zwischen 0.00 und 0.75%. Grund genug, sich im Hinblick auf den langen Anlagehorizont des Vorsorgesparens zum Thema Vermo¨gensanlage Gedanken zu machen. Letztgenannter Anlagehorizont tra¨gt na¨mlich wesentlich zum Zinseszinseffekt bei, der bei einer Nullverzinsung ausbleibt und aktuell nur durch eine ho¨here Anlagerendite kompensiert werden kann. Auch die geltenden gesetzlichen Anlagevorschriften fu¨r Vorsorgegelder mindern die Angebotspalette keinesfalls - im Gegenteil: die Anbieter werden kreativer. Doch was auf der einen Seite für den gewünschten Wettbewerb sorgt, hinterla¨sst auch eine Überzahl an Auswahlmo¨glichkeiten.

Aus diesem Grund hat Brevalia eine Auswahl von gemischten Anlagefonds bei den ga¨ngigen Hausbanken unter die Lupe genommen und stellt eine Alternativlo¨sung vor. Zur besseren Vergleichbarkeit mit der Alternative wird bei den sechs Hausbankenprodukten jeweils dasjenige Produkt mit der gro¨ssten Aktienquote beigezogen und dessen Kosten-Rendite-Verha¨ltnis ...

