Der erste Prototyp mit einem Solarstrom erzeugenden Panorama-Glasdach soll noch in diesem Jahr entwickelt werden. Die für die Dachfläche verwendeten Dünnschichtsolarzellen kommen von der Hanergy-Tochter Alta Devices aus den USA.Audi will künftig Dünnschichtmodule von Alta Devices in die Panorama-Glasdächer seiner Modelle integrieren. Der deutsche Autobauer und die Tochter des chinesischen Photovoltaik-Herstellers Hanergy arbeiteten gemeinsam an der Entwicklung. Sie hätten für das "Audi/Hanergy Thin Film Solar Cell Research and Development project" eine entsprechende Absichtserklärung nun unterzeichnet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...