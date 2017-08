Köln (ots) - Das Image des Diesels leidet unter der häufig unsachlich geführten Diskussion rund um die Abgasskandal in der Automobilindustrie. Die Verbraucher interessiert vor allem: Ist die Dieseltechnologie tatsächlich am Ende? In der aktuellen Ausgabe 19/2017 (EVT: Mittwoch, 23. August) geht AUTO ZEITUNG der Frage nach: Wie sauber oder dreckig ist ein moderner Diesel-Pkw wirklich? Dafür hat das Autofachmagazin die Emissionen eines aktuellen Mercedes-Diesels im realen Straßenbetrieb untersuchen lassen. Getestet wurde die aktuelle Mercedes E-Klasse-Limousine vom Typ E 220 d mit 194 PS starkem Vierzylinder-Turbodiesel der aktuellen Dieselmotoren-Generation OM654.



Das erstaunliche Resultat: Der Testwagen unterbietet nicht nur die Diesel-Grenzwerte der derzeitigen Euro-6-Abgasgesetzgebung, er hält auch die geringeren Limits für Benziner ein.



NOx-Grenzwert 21 Mal höher als das Messergebnis



In Bezug auf den besonders heiß diskutierten Ausstoß von Stickoxiden (NOX) unterliegt die RDE-Messung derzeit weniger strengen Regularien als die für die Typzulassung erforderliche Messung auf dem Prüfstand. Heißt im Klartext: Der Mercedes E 220 d hätte im Test bis zu 168 mg NOX pro km erreichen dürfen. Tatsächlich beläuft sich der gemessene Stickoxid-Ausstoß jedoch auf weniger als 7,5 mg/km. Auch die restlichen Werte liegen auf extrem niedrigem Niveau: Der Kohlenmonoxid-Ausstoß (CO) ist praktisch nicht messbar. Der Kohlendioxidausstoß (CO2) beläuft sich auf 147 g/km. Das entspricht einem Verbrauch von unter sechs Litern pro 100 Kilometer.



Fazit der Redaktion



Das Ergebnis des Emissionstests beweist die Konkurrenzfähigkeit des Diesels. Er lässt natürlich nur bedingt Rückschlüsse auf andere Fahrzeuge zu. Die Notwendigkeit zuverlässiger NOX-Reinigungssysteme liegt auf der Hand, und es liegt an der Industrie, die verlorene Dieselakzeptanz wiederherzustellen. Aktuell können weder Benziner und Elektroautos noch Plugin-Hybride mit den Vorzügen der Dieseltechnologie mithalten: geringer CO2-Ausstoß, niedriger Verbrauch und große Reichweite.



Details zum Test



Der Abgastest wurde im Auftrag der AUTO ZEITUNG durch die Kraftfahrtechnische Prüf- und Ingenieurzentrum FAKT GmbH in Heimertingen unter realen Bedingungen auf der Straße durchgeführt. Ein solcher RDE-Test (Real Driving Emission) wird ab 1. September 2017 im Rahmen der Typzulassung Pflicht für alle Hersteller.



Hinweis für die Redaktionen:



Der vollständige Artikel findet sich in der aktuellen AUTO ZEITUNG-Ausgabe 19/2017, die am 23. August im Handel erscheint. Die Veröffentlichung ist bei Nennung der Quelle "AUTO ZEITUNG" honorarfrei.



OTS: Bauer Media Group, AUTO ZEITUNG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/44122 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_44122.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Unternehmenskommunikation Heinrich Bauer Verlag KG Katrin Hienzsch T +49 40 30 19 10 28 katrin.hienzsch@bauermedia.com www.bauermedia.com http://twitter.com/bauermediagroup