FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA nimmt in diesem Jahr erstmals als Aussteller an der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) teil. Damit trage Merck der gestiegenen Nachfrage nach smarten Technologien aus der Branche Rechnung, teilte der Darmstädter DAX-Konzern mit. Innerhalb des Unternehmensbereichs Performance Materials bietet Merck unterschiedlichste Produkte für die Automobilindustrie an.

Auf der wichtigsten Automesse Europas, die alle zwei Jahre in Frankfurt stattfindet, werde das Unternehmen "eine Fülle innovativer Lösungen - angefangen von Komponenten für intelligente Scheinwerfersysteme und OLED-Rückleuchten über smarte Satellitenantennen bis hin zu Effektpigmenten für Oberflächen im Interieur und am Exterieur" präsentieren, kündigte Merck an.

August 23, 2017 05:28 ET (09:28 GMT)

