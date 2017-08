Hamburg (ots) - Watson.de soll junges Publikum ansprechen



Der börsennotierte Werbevermarkter Ströer (Umsatz 2016: 1,1 Mrd. Euro) will einen deutschen Ableger der Schweizer Nachrichtenseite Watson gründen. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin BILANZ in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe.



"Watson.ch", seit 2014 im Netz, zählt sich zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Medienmarken der Schweiz und erreicht mit unterhaltsamem Nachrichtenstoff ein junges Publikum. Die Gespräche mit der Zürcher Fixxpunkt AG, dem Watson-Eigner, sollen "auf gutem Weg" sein, erfuhr BILANZ aus Unternehmenskreisen. Wann "Watson.de" auf Sendung geht, stehe noch nicht fest.



Ströers Konzernleiter Udo Müller (55) ist seit 2015 in journalistischer Mission unterwegs: Damals hatte er das Internetportal T-Online für 300 Millionen Euro von der Deutschen Telekom übernommen.



OTS: BILANZ newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114920 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114920.rss2



Pressekontakt: Redaktion BILANZ Tel.: 040 347 23447