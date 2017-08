FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 25.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.08.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TEV XFRA US8816242098 TEVA PHARMACEUT. ADR 0.072 EUR

RCK XFRA US7745151008 ROCKY BRANDS INC. 0.093 EUR

KEY XFRA US4932671088 KEYCORP DL 1 0.081 EUR

JNJ XFRA US4781601046 JOHNSON + JOHNSON DL 1 0.713 EUR

GPG XFRA US3911641005 GREAT PLAINS ENERGY INC 0.233 EUR

WW2 XFRA US17306X1028 CITI TRENDS INC. 0.068 EUR

HCH XFRA US1462291097 CARTER'S INC. DL-,01 0.314 EUR

CR2 XFRA US12618T1051 CRA INTERNATIONAL INC. 0.119 EUR

NVAV XFRA TH0101010R14 CHAROEN POKP. -NVDR- BA10 0.013 EUR

52S XFRA SE0002133975 SYSTEMAIR AB 0.210 EUR

HKR XFRA KYG4520J1040 HKR INTL LTD HD-,25 0.008 EUR

P4F XFRA US72348P1049 PINNACLE FD.INC DEL DL-01 0.276 EUR

LUY1 XFRA BMG5695X1258 LUK FOOK HLDGS LTD HD-,10 0.060 EUR

CVB XFRA BMG2335C1082 COMPUTER+TECHN.HLDG.HD-10 0.011 EUR

NVJN XFRA BE0003884047 UMICORE S.A. NEW 0.650 EUR

FXH XFRA AU000000FXJ5 FAIRFAX MEDIA LTD. 0.013 EUR

BPS XFRA AU000000BPT9 BEACH ENERGY LTD. 0.007 EUR

1S4 XFRA GB00BVVBC028 STERIS PLC LS-,10 0.263 EUR

WE7 XFRA AU000000EVN4 EVOLUTION MINING LTD 0.020 EUR

C6M XFRA US2186811046 CORE-MARK HLDG DL-,01 0.076 EUR

CPOF XFRA TH0101A10Z19 CHAROEN POKPH.-FGN- BA 1 0.013 EUR

QIW XFRA US74735M1080 QIWI B SP.ADRS 1/EO-,0005 0.178 EUR

SLE XFRA US8465111032 SPARK ENERGY INC.A DL-,01 0.154 EUR

SZ6 XFRA US85254C3051 STAGE STORES (NEW) DL-,01 0.042 EUR

CZS XFRA US12650T1043 CSRA INC. DL-,001 0.085 EUR

4GNB XFRA MX01WA000038 WAL-MART DE MEXICO V 0.008 EUR