Seitdem die Aktie von ProSiebenSat.1 am 6. Juni unter die 200-Tage-Linie rutschte, haben die Papiere mittlerweile 13% an Wert eingebüßt und nähern sich nun dem 2016er-Tief. Dort wartet jedoch auch eine wichtige Haltezone, an der ein Turnaround bis zum nächsten Widerstand gelingen könnte. Wie sich diese knifflige Chartsituation traden lässt, wo die signifikanten Chartmarken liegen und welche Kursziele möglich sind, haben wir im folgenden Video zusammengefasst.

Den vollständigen Artikel lesen ...