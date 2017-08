Basel - Wer als junger Erwachsener in wechselnden Jobs oder in Jobs ausserhalb des erlernten Berufs arbeitet, mindert bei Bewerbungen seine Chancen. Massnahmen, Arbeitslose möglichst rasch, unspezifisch und befristet wieder zu beschäftigen, könnten sich daher nachteilig auswirken. Dies ist das Ergebnis einer Studie der Universität Basel, für die Angaben von Personalvermittlern aus vier Ländern ausgewertet wurden.

Im Rahmen des EU-Forschungsprojekts «Negotiate - Overcoming early job-insecurity in Europe» liessen Soziologen der Universität Basel Umfragen bei Personalabteilungen und -vermittlern in Bulgarien, Griechenland, Norwegen und der Schweiz durchführen. In der Schweiz wurden 2016 dafür 550 Personalvermittler aus den Branchen Mechanik, Finanz- und Versicherungswesen, Gastronomie, Pflege sowie Informatik befragt. Die Studie wird vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation gefördert und steht unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...