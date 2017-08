BERLIN (dpa-AFX) - Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU) hat sich an einer Firma für Steuererklärungs-Software beteiligt und dieses Engagement verteidigt. "Ich sehe darin kein Problem", sagte er CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung (Freitag). "Als Politiker, der viel mit Startup-Unternehmen zu tun hat, kann es nicht schaden, auch mal in Wagniskapital zu investieren - mit allen Risiken. Also kam damals der Kontakt zu dieser Firma zustande, über eine gute Freundin, die meinen Anteil auch managt."

Das Magazin "Bilanz", das am Freitag der "Welt" beiliegt, hatte zuerst über die Beteiligung Spahns an dem schwäbischen Unternehmen Pareton GmbH berichtet. Der Anteil liegt demnach bei 1,25 Prozent.

"Ich fand das eine pfiffige Idee", sagte Spahn der "Bild". "Denn das ist ja ein Unternehmen, das die Steuererklärung per App leichter und schneller machen will." Dem Bericht zufolge bestätigte das Finanzministerium, rechtlich sei das Investment des Staatssekretärs sauber./seb/DP/zb

