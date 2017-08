Schaffhausen - GF Automotive, eine Division von GF, akquiriert Eucasting Ro SRL, einen Aluminium-Druckguss-Spezialisten mit zwei Produktionsstätten in Rumänien. Die Akquisition entspricht der Strategie von GF Automotive, ihre Präsenz im Wachstumsmarkt der Leichtmetall-Komponenten auszubauen.

Eucasting wurde 1960 in Italien von der Familie Mapelli gegründet. 2006 begann das Unternehmen mit der Expansion nach Rumänien und errichtete dort ein Druckgusswerk in Pitesti, 100 km westlich von Bukarest. Aufgrund der starken Nachfrage nach Aluminium-Gusskomponenten wurde 2010 ein zweites Werk in Scornicesti, rund 50 km südlich von Pitesti, eröffnet.

Keine finanziellen Details

Mit rund 500 Mitarbeitenden erwirtschaftet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...