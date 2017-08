Bundeskanzlerin Angela Merkel will Menschen in Afrika auch legale Möglichkeiten eröffnen, Arbeitsmöglichkeiten in Europa zu bekommen. Das sagte Merkel in ihrem wöchentlichen Video-Podcast, das am Samstag veröffentlicht wurde.

Dies sei Teil eines stufenweisen Vorgehens. "Wenn die Menschen aus dem Senegal kommen oder aus Nigeria oder aus Gambia, dann müssen wir ihnen eben vor Ort auch mit Entwicklungsprogrammen Hoffnung geben", so Merkel. Gleichzeitig räumte sie ein, dass die Bundesregierung bei den Flüchtlingsrouten in Afrika teilweise im Dunkeln tappt. "Wir wissen über diesen Weg sehr wenig", sagte Merkel bezogen auf die Route durch die Sahara.

Es gebe aber bereits Migranten, die durch die Sahara gingen und dieser Weg sei "sehr, sehr gefährlich".