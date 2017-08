Auf Tagesbasis ist deutlich zu erkennen, dass sich die Aktie der Allianz SE in einem sauberen Aufwärtstrend befindet. Kurzzeitige Korrekturen konnten in der Vergangenheit immer wieder dazu genutzt werden, um von der Wiederaufnahme der Trendrichtung zu profitieren. Aktuell befindet sich die Aktie jedoch in einer Seitwärtskonsolidierung. Jedoch kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...