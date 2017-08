Hannover 96 hat am 2. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 1:0 gegen den FC Schalke 04 gewonnen. Hannover machte früh Druck, während bei den Schalkern lange eine klare Linie im Spiel fehlte.

Torgefahr entwickelten die Gastgeber jedoch zunächst nicht. Auch nach der Pause hatte Hannover immer wieder gute Ideen, es fehlte jedoch immer wieder an der Präzision im Abschluss. Erst in der 67. Minute brachte Jonathas die Niedersachsen dann in Führung.