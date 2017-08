Es sind die kleinen Dinge, die die Welt verändern! Das ist die Botschaft der neuen Nachhaltigkeitskampagne von EDEKA und WWF. Zum Auftakt startet heute der neue Online-Film mit Heldin Emma: Sie handelt im Alltag besonders umweltbewusst - und verwandelt sich dabei selbst immer mehr in einen Panda! In einem zweiten Clip wird das Engagement von EDEKA und WWF am Beispiel von umwelt- und...

