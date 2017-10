Liebe Leser,

der Batteriehersteller Varta ist ganz neu am Markt. Denn die Aktie ist erst vor kurzem emittiert worden und hat seitdem einen Kurssprung von annähernd 3 % nach oben vollzogen. Fundamental orientierte Analysten haben derzeit kaum eine Meinung von der Aktie, sodass die Markttechnik bei der Beurteilung des aktuellen Trends maßgeblich ist. Immerhin ist der Wert in verschiedenen Indizes gelistet und damit auch von Fonds zu kaufen, die etwa den "Prime All Share" oder den CDAX abbilden ... (Frank Holbaum)

