Der ehemalige Präsident der Monopolkommission, Justus Haucap, hat sich positiv zu der Übernahme von 25 Air-Berlin-Flugzeugen durch Easyjet geäußert - die Ticketpreise könnten wieder fallen. Am Ende profitierten auch Fluggäste, die nicht mit Easyjet fliegen, sagte Haucap der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Da sie auch davon profitieren, wenn der Preisspielraum der Lufthansa und ihrer Töchter durch Wettbewerb eingeschränkt werde. "Dass Easyjet jetzt insbesondere am Standort Berlin-Tegel Jets und Personal übernimmt, ist zumindest für die Berlin-Strecken sicher gut", so Haucap weiter. "Wie sich die Lage auf anderen Strecken entwickeln wird, hängt sehr davon ab, welche Start- und Landerechte Easyjet erhalten wird, insbesondere für Frankfurt, München, Düsseldorf und auch Hamburg. Dass etwa Easyjet auch die Strecken Düsseldorf-München, Frankfurt-München oder Hamburg-München bedienen wird, ist noch nicht abzusehen."

Auch wenn Easyjet das Personal ungefähr so bezahle wie Air Berlin, habe Easyjet möglicherweise geringere Kosten, sagte Haucap der Zeitung. Es gehe vor allem um den "Turnaround am Gate", also die Zeit, in der Passagiere und Gepäck aus dem Flugzeug hinaus und wieder hinein kommen. "Die Flugzeuge müssen in der Luft sein. Darin scheint EasyJet ganz gut zu sein."