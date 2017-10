Londons Brexit-Strategie ist so konfus, dass die EU-Verhandler fast schon Mitleid bekommen. Wer wissen will, wie schlimm es um die Wirtschaft auf der Insel steht, muss den Gentlemen im National Liberal Club zuhören.

Wer sagt denn, dass in London nicht mehr gefeiert wird? Und zwar ausgiebig, fast schon pompös. Etwa in Number One Whitehall Place, einem stattlichen viktorianischen Haus im Herzen der Stadt. Holzintarsien verzieren die Wände. Edel federn die Ledersessel. Eine großzügige Terrasse gewährt freie Sicht auf die Themse und das Regierungsviertel Westminster.

Hier residiert der National Liberal Club (NLC), einer der ältesten und vornehmsten Herrenclubs der Stadt, in denen sich die Elite der Insel trifft, um in Smoking oder Uniform über das große Ganze zu diskutieren - und um ganz groß zu feiern, wenn es etwas zu feiern gibt.

Am Montag dieser Woche etwa begehen sie hier nachträglich den Trafalgar Day, den patriotischsten aller Feiertage dieser an patriotischen Feiertagen so reichen Nation. Trafalgar erinnert an eine Seeschlacht an der Straße von Gibraltar aus dem Jahr 1805, in der es Admiral Lord Nelson allein mit dem Rest Europas aufnahm. 27 Schiffe zählte die Flotte der Briten, alle überstanden das Gefecht. Spanier und Franzosen hingegen verloren zahlreiche Schiffe im Atlantik - und Napoleon Bonaparte war danach empfindlich, fast schon entscheidend getroffen. Bis heute, immerhin 212 Jahre später, demonstriert der Tag für viele Briten die Überlegenheit ihrer Nation.

Und im Club sind eine Reihe von Herren davon überzeugt, wie modern die Erinnerung an diesen Tag sei. Schließlich stehe Großbritannien wieder alleine gegen den Rest Europas, diesmal bei den Verhandlungen über den anstehenden Brexit.

Das stimmt: Rund 17 Monate vor dem offiziellen Austrittstermin der Briten aus der Europäischen Union (EU) wirken die Fronten hoffnungslos verhärtet. Bei keinem der wirklich wichtigen Themen - wie Finanzen, Freizügigkeit und Handel - zeichnet sich auch nur der Ansatz eines Kompromisses zwischen London und Brüssel ab.

Damit hören die Parallelen zum glänzenden Schlachtsieg aus dem Jahr 1805 aber auch schon auf. Denn die britische Premierministerin Theresa May thront keineswegs als Turm in der Schlacht wie einst Admiral Nelson, im Gegenteil. May wirkt zunehmend getrieben, heillos zerrieben zwischen den widersprüchlichen Forderungen ihrer Kabinettsmitglieder.

Innenministerin Amber Rudd erklärt, ein No-Deal-Szenario sei keine Option. Finanzminister Philip Hammond hingegen wirbt für einen möglichst engen Anschluss an den europäischen Binnenmarkt, schon im Interesse der City of London. Und dann ist da noch Außenminister Boris Johnson, der tatkräftig mitgeholfen hat, den Briten den Schlamassel einzubrocken - und der nun mit einem harten Brexit flirtet. Kein Wunder, dass das offizielle EU-Austrittsgesetz, das 12 000 EU-Bestimmungen in nationales Recht übertragen soll, schon seit geraumer Zeit keine Form annehmen will. Nicht weniger als 300 Änderungsanträge haben Parlamentarier schon eingereicht.

Und mit jedem weiteren Antrag wirkt es ein wenig mehr, als werde May an der Spitze von Partei und Nation nur noch geduldet, weil niemand sonst den undankbaren Job übernehmen möchte. "Dead Woman Walking", das ist die Bezeichnung, die seit den von ihr provozierten, nur soeben siegreichen Neuwahlen klebt wie Pech. Und so spricht auch niemand im Londoner Club über May in auch nur annähernd so hohen Tönen wie über Nelson. Nein, die vielen Herren und wenigen Damen hier - seit 1976 nimmt der NLC auch Frauen auf - geben bei ihren Bemerkungen über ihre Regierungschefin jede britische Zurückhaltung auf.

"Theresa May is totally nuts", sagt etwa Lord David Chidgey, Mitglied des Clubs und als Liberaldemokrat auch des britischen Oberhauses, was so viel heißt wie: May ist "vollkommen durchgeknallt". ...

