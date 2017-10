Liebe Leser,

Morphosys hat zum Ende der abgelaufenen Woche wieder die Initiative ergriffen und steigt deutlich an. Es sah zwischenzeitlich beinahe so aus, als würde der Kurs sich kurzfristig nach unten bewegen. Übergeordnet ist der Wert ohnehin im Aufwärtstrend. Dennoch: Die Aktie konnte sich wieder sehr nahe an die runde Marke von 75 Euro heranschieben und hat nun das Potenzial, das bisherige 2-Jahres-Hoch von 79,04 Euro zu erobern. Damit wäre das Signal dafür gesetzt, auch 86,72 Euro ... (Frank Holbaum)

