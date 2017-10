Liebe Leser,

Infineon konnte in den vergangenen Handelstagen weiter entscheidend aufsatteln. Dabei legte die Aktie ausgehend von etwa 22.60 Euro zwar nur leicht auf 23,33 zu, dennoch zeigte der Trend stets aufwärts. Die Aktie konnte relativ immerhin gut 3 % aufsatteln. Der Wert schaffte damit binnen zweier Wochen ein Plus von mehr als 7 %. In einem Monat ging es sogar um über 12 % nach oben. Die Kurse sollten nach Auffassung charttechnischer Spezialisten auch ohne weitere wichtige wirtschaftliche ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...