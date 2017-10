Liebe Leser,

Volkswagen konnte für die Vorzugsaktie in der abgelaufenen Woche schöne Erfolge vermelden. Allein am letzten Handelstag der Woche wurde ein Plus von 4,5 % erzielt. Damit hat sich das Wochenergebnis auf deutliche 10,5 % nach oben geschoben. Die Aktie profitierte beispielsweise davon, dass die Tochter Porsche gute Zahlen präsentierte und sich hinsichtlich der Rendite "auf Kurs" sieht. Auch bei den fundamental orientierten Analysten der Geschäftsbanken hat die Aktie ordentlich ... (Frank Holbaum)

