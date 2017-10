Zürich - Der Verwaltungsrat der Conzzeta AG hat Michael Riedel zum neuen CEO von FoamPartner gewählt. Er tritt seine Aufgabe per 1. Januar 2018 an und nimmt Einsitz in die Konzernleitung der Conzzeta AG.

Dr. Michael Riedel (49, Deutscher Staatsbürger) ist seit 2009 für Clariant tätig, wo er verschiedene Aufgaben wahrnahm, unter anderem als Verantwortlicher für Business Excellence, die Integration der Süd-Chemie sowie als Leiter der Region EMEA im Bereich "Industrial and Consumer Specialties". Derzeit trägt er als Group Head Human Resources die oberste Personalverantwortung. Frühere berufliche Stationen umfassten leitende Funktionen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion sowie Operations bei Höchst, Celanese sowie SGL Carbon. Michael Riedel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...