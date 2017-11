Moneycab.com: Herr Gast, vor vier Jahren gegründet hat die Crowdfunding-Plattform "I believe in you" mittlerweile mit über 1000 erfolgreichen Projekten in mehr als 100 Sportarten über 7,5 Mio Franken gesammelt. Was bedeutet dieser Meilenstein für Sie?

Nick Gast: Es macht mich ungemein stolz, was wir mit harter Arbeit für den Schweizer Sport erreichen konnten und können. Täglich mit Herzblut jedes Projekt zum Erfolg führen zu können, das zeichnet unser tolles Team von I believe in you aus.

Mit 88 % hat I believe in you eine weltweit unerreichte Erfolgsquote. Hat das mit der emotionalen Bindung im Sportbereich zu tun oder wie lässt sich der grosse Erfolg erklären?

Es hat zu ganz grossen Stücken mit der Glaubwürdigkeit von I believe in you und der starken Verbundenheit zum Sport zu tun. Aber nicht nur. Unsere USPs sind, dass jeder Anruf, jede Mail und jede WhatsApp-Message persönlich beantwortet wird, damit wir einem Projekt zusammen mit den Projektinitiatoren zum Erfolg verhelfen können. Wir investieren sehr viel Zeit in die Beratung, aber der Erfolg gibt uns Recht. Obwohl I believe in you eine Online-Plattform ist, stehen immer der Mensch resp. die Athletin/der Athlet und der direkte Kontakt im Zentrum.

Wann ist ein Projekt bei IBIY erfolgreich, wann eher nicht?

Projekte sind dann erfolgreich, wenn sie leben, authentisch und glaubwürdig sind, wenn der Projektinitiator sich reinkniet, wenn Emotionen mit schönem Text, tollen Fotos oder einem berührenden Video zum Tragen kommen.

Wie unterstützt IBIY Sportler und Vereine, die ihre Projekte auf der Plattform platzieren wollen?

Unser Ziel ist es immer, dass unsere Projekt-Initiatoren ihr Projekt positiv abschliessen können. Der sportliche Ehrgeiz erfolgreich zu sein, ist auch hier zentral. Das «I believe in you» Team besteht aus ehemaligen Topathleten, aktiven jungen Sportlern und grossen Sportfans. Unsere Unterstützung beinhaltet unter anderem das Finden der richtigen Zielsumme, das zur Verfügung stellen eines Leitfadens, das Formulieren der Texte, Video- und Kommunikationstipps, die Hilfe bei den Gegenleistungen, die Kommunikation auf allen Kanälen und natürlich die Unterstützung durch unsere Partner.

Wir sind überzeugt, dass unsere aktive Beratung der Schlüssel zum Erfolg ist.

Sie haben Ihre Hauptpartner angesprochen. Wie ...

