Zürich - Bei Farner Consulting AG sind mit Fabian Röthlisberger und Markus Maurer gleich zwei bekannte Köpfe der Schweizer Agentur- und Marketing-Szene neu dabei. Farner stärkt mit den beiden «Senior-Hires» die Kompetenzen in der integrierten Beratung in den Bereichen Werbung und Digital Marketing.

Per 1. November 2017 stösst mit Fabian Röthlisberger eine sehr profilierte Beratungspersönlichkeit zur Farner-Unit Werbung & Events in Zürich. Als Head of Consulting und stellvertretender Unit-Leiter wird Fabian Röthlisberger seine langjährige Erfahrung gleich in mehrere Bereiche einbringen: in der Werbe- und Marketing-Beratung, in Marketing-Strategie und strategischer Markenführung. Zuvor war er viele Jahre in Führungspositionen mit Schwerpunkt «Client Services» bei Scholz & Friends Zürich und Jung von Matt/Limmat tätig.

Seit 1. Oktober 2017 unterstützt der Social-Media-Stratege Markus Maurer, im Netz und in der Marketing-Szene als «Kusito» bekannt, als Digital Coach & Quality Manager die Farner-Unit ...

