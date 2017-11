DAX - Geht die Rally weiter? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Aufwärts Rückblick: Der DAX eröffnete am Freitag stärker und legte den Tag über weiter zu. Auch im gestrigen außerbörslichen Handel legte der DAX zunächst weiter zu. Am Abend musste der Index einen leichten Rückschlag hinnehmen. Dieser wird aber in der heutigen Eröffnung mehr als wettgemacht. Der DAX springt nämlich deutlich nach oben und kletterte vorbörslich auf ein neues Allzeithoch bei 13.361 Punkten. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.10 Uhr) Damit ist die Aufwärtsbewegung im DAX vollkommen intakt. Kurzfristig kann es nach der Xetra-Eröffnung zwar zu Gewinnmitnahmen und einem Rücksetzer gen 13.280 Punkte kommen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...