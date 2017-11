Bevor die Kultschmiede aus Cupertino am morgigen Donnerstag die neuesten Zahlen präsentiert, ist die Aktie der Kalifornier gestern bereits auf das nächste Rekordhoch geklettert - 169,65 US-Dollar markieren aktuell den höchsten Stand ever. Damit legten die Papiere in den vergangenen 5 Handelstagen satte 7,60% zu, davon alleine in dieser Woche 3,67%. Kurstreiber war dabei unter anderem die Nachricht, dass Apple auf dem hart umkämpften chinesischen Markt nach anderthalb Jahren rückläufiger Verkaufszahlen die iPhone-Umsätze im dritten Quartal um sagenhafte 40% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigern konnte. Vor dem Startschuss fürs diesjährige Weihnachtsgeschäft (der Verkauf der Jubiläums-Edition iPhone X startet Ende der Woche) zeigen die Trendpfeile also klar nach oben, oder?

