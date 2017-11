Interlaken - Die internationalen Inferno-Rennen feiern im Januar 2018 Jubiläum. Die Vorbereitungen nehmen Form an und Neuerungen und Highlights in allen Bereichen erwarten Teilnehmer und Zuschauer gleichermassen. Der "Sir Arnold Lunn Cup" ist mit 200 Teams bereits ausverkauft. Neu figurieren die Inferno-Rennen auf der Liste "Lebendige Traditionen im Kanton Bern".

"Die Vorbereitungen für die Jubiläumsausgabe der internationalen Inferno-Rennen laufen bereits auf Hochtouren", freut sich Christoph Egger, OK-Präsident der Inferno-Rennen. So ein Jubiläum wird gebührend gefeiert und bringt zahlreiche Highlights mit sich. "Die Vorfreude auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist riesig", stellt Egger in Aussicht. Für die Abfahrt wurden rund 2'200 fristgerecht eingegangene Anmeldungen verzeichnet. Davon sind 1'630 startberechtigt und 570 sind in der Auslosung, wobei es noch 220 Startplätze für die Auslosung hat.

Neuer "Sir Arnold Lunn Cup" bereits ausverkauft

Nebst dem regulären Inferno-Kombinations-Langlauf am Mittwoch und dem Inferno-Kombinations-Riesenslalom am Donnerstag findet neu am Freitag eine Inferno-Mannschafts-Abfahrt - der "Sir Arnold Lunn Cup" - statt. "Es ist sensationell, denn das neue Rennen ist bereits ausverkauft", freut sich Egger. Alle Plätze des auf 200 Teams à vier Fahrer limitierten Rennens sind vergeben. Gestartet wird am Freitag, 19. Januar 2018 um 09.30 Uhr auf der Seewlifuhra. Die Strecke führt dann über die Originalstrecke bis zum Aufstieg im Wirzelwald und danach über die bekannte Strecke zum Ziel im Skischulgelände Mürren. Die vier Fahrer starten gleichzeitig, alle vier Zeiten werden gewertet.

Spannender Dreikampf bei den Damen erwartet

Die Kategorie Damen gibt es seit dem Jahr 1984. Für den Start im Jahr 2018 haben sich fünf ehemalige Siegerinnen angemeldet: Die fünffache Rekordsiegerin Susanne Bleuer-Tschanz ...

