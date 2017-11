Aldi Süd Kunden werden bald von einem neuen Logo begrüßt: Das bekannte Markenzeichen wurde überarbeitet und wird ab dem 1. November 2017 nach und nach in allen 1880 Aldi Süd Filialen in Deutschland sichtbar. Foto © ALDI SÜD Zu sehen ist das neu gestaltete Logo bereits an allen Filialen, die seit Oktober neu- oder wiedereröffnet wurden,...

Den vollständigen Artikel lesen ...