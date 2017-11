Zürich (awp) - Edisun Power hat eine 3.6 MW Photovoltaik-Anlage in Leipzig erworben. Entsprechende Kaufverträge seien am 3. November unterzeichnet worden, heisst es in einer Medienmitteilung des Solarstromproduzenten. Die Dachanlage "Solarpark Leipzig Alter Flughafen" befindet sich auf zwei Gebäuden eines Logistikunternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...