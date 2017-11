Der Artikel dazu hatte den Titel: "Mercadolibre: Starker Kursverlust mit starker Trading-Chance!" In diesem Artikel hatten wir u.a. geschrieben: "Wir denken, dass der Kursabschlag bei Mercadolibre nicht gerechtfertigt ist! Mercadolibre ist in vielen Ländern in Südamerika vertreten und nach Meinung der Experten wesentlich stärker im Markt, als Amazon. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...