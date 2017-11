DAX - Konsolidierung könnte noch andauern (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts Rückblick: Der DAX zog am Freitag zunächst weiter an und kletterte sogar auf ein neues Allzeithoch bei 13.506 Punkten. Danach fiel er aber etwas zurück. Am Nachmittag markierte er ein Tagestief bei 13.431 Punkten. Davon erholte er sich wieder etwas. Insgesamt lief der DAX am Freitag auf hohem Niveau seitwärts und setzte damit die am Vortag begonnene Konsolidierung fort. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8:15 Uhr) Der DAX dürfte auch heute Schwierigkeiten haben, über den Widerstandsbereich zwischen 13.488 und 13.506 Punkten nach oben auszubrechen. Der Index könnte durchaus noch etwas seitwärts laufen. Sollte es allerdings zu einem...

