Die ehemalige Landesvorsitzende der Grünen in Sachsen, Antje Hermenau, hat die Verhandlungsführung ihrer ehemaligen Partei bei den Jamaika-Sondierungen in Berlin scharf kritisiert. Die Bundestagswahl habe klar gezeigt, dass es für eine linke Politik auf Bundesebene keine Mehrheit gäbe, schreibt Hermenau in einem Beitrag für die Zeitschrift "Super Illu" (Nr. 46/2017).

Statt bei den Koalitionsgesprächen "aufzutrumpfen", sollten die Grünen deshalb lieber "Bescheidenheit an den Tag legen" und später "in Demut, mit Leistungsbereitschaft und in Selbstaufgabe" mitregieren. Hermenau forderte außerdem, die Energiewende für zwei Jahre auszusetzen und deren Ergebnisse kritisch auf den Prüfstand zu stellen.