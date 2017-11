Einer der Verlierer im DAX ist heute Morgen BMW - nachdem die Münchner ihre neuesten Zahlen vorgelegt hatten und dabei einen Gewinnrückgang vermeldeten, ging es für die Aktie erst einmal deutlich in den Keller. Mit Kursen knapp unterhalb von 88 Euro bzw. einem Verlust von aktuell rund 2% rangieren die Papiere am Ende des DAX-Tableaus - und sind aus charttechnischer Sicht an einem wichtigen Widerstand zunächst gescheitert:

