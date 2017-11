Mit dem EEG 2017 ist die Grenze für ausschreibungspflichtige Photovoltaik-Freiflächenanlage von 200 auf 750 Kilowatt angehoben worden. IBC Solar vermeldet ein gestiegenes Interesse an Solarparks bis 750 Kilowatt und kann davon profitieren."Wir verzeichnen seit Jahresbeginn ein wachsendes Interesse an 750-kWp-Anlagen, vor allem im Freiflächenbereich", sagt Oliver Partheymüller, Leiter Projektentwicklung und EPC Deutschland bei IBC Solar. Seit Jahresbeginn habe das Unternehmen acht solcher Photovoltaik-Freiflächenanlagen realisiert. Neun weitere Projekte befänden sich im Bau und 22 in der Planung, ...

