Frankfurt - Infosys (NYSE: INFY), ein Weltmarktführer in den Bereichen Technologie, Consulting und innovative Dienstleistungen, und die Adecco Group, ein globales Fortune-500-Unternehmen und führender Anbieter für HR-Lösungen, haben die Rekrutierungsplattform Adia entwickelt. Die Plattform wälzt die Branche der Personalvermittler um: Sie vereint die Schlüsselelemente Daten, Technologie und Geschwindigkeit. Die Adecco Group nutzt mit Adia die vollen Möglichkeiten der Plattformökonomie und verändert gleichzeitig das eigene Kerngeschäft. Die End-to-End-Personallösung ist bereits in mehreren Städten in der Schweiz und Grossbritannien verfügbar. Für die kommenden Quartale plant die Adecco Group die Expansion in weitere europäische Länder.

Fokus auf Branchen mit kurzfristigem Personalbedarf

Die neue Plattform nutzt die Stärken der Adecco Group: Sie bietet Anwendern Skalierbarkeit, Schnelligkeit und Flexibilität, um neue Geschäftsbedarfe in der digitalen Wirtschaft einzuführen.

Adia hat das Potential, die Personalvermittler-Branche zu revolutionieren, indem die Plattform Talentangebot und -nachfrage besser aufeinander abstimmt und die Verwaltung von Daten verbessert. Die Plattform richtet sich primär an Unternehmen, die in Branchen wie Gastronomie, Events und Logistik tätig sind. Der besondere Vorteil: Mit Adia finden Arbeitgeber auch kurzfristig noch qualifizierte Kräfte. Sie bietet damit sowohl Kunden von Adecco als auch Jobsuchenden einen vereinfachten Prozess:

Der Algorithmus der Plattform analysiert Stellen und koordiniert Arbeitnehmer anhand von Fähigkeiten, Erfahrung, Nähe zum Arbeitsplatz und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...