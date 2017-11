Weltweit pochen Investoren seit einigen Jahren auf mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Jetzt reagiert die DZ Bank zumindest teilweise auf die Forderung und steigt aus der Finanzierung von Kohlekraftwerken aus.

Die genossenschaftliche DZ Bank will keine Kohlekraftwerke mehr finanzieren. "Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, künftig neue Anfragen für Projektfinanzierungen für Kohlekraftwerke abzulehnen", heißt es in einem Brief des zweitgrößten deutschen Kreditinstituts, das dem Handelsblatt vorliegt und über den "Spiegel Online" als erstes berichtet hatte.

Weltweit pochen Investoren in zunehmenden Maße auf mehr Klimaschutz. Bereits vor zwei Jahren hatte der Versicherungskonzern Allianz reagiert und seinen Ausstieg aus allen Kohleinvestitionen verkündet. Nach und nach haben sich weitere Unternehmen dem Trend angeschlossen.

Die US-Großbank JP Morgan Chase hat im vergangenen Jahr bekanntgegeben, keine Kohleprojekte in Industrieländern mehr finanzieren zu wollen. Mittelfristig sollten auch ...

