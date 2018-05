Kohlekraftwerke und -minen werden ab sofort nicht mehr durch die Allianz versichert. Außerdem will Europas größter Versicherer nicht mehr in Kohle-Unternehmen investieren. Bis 2040 will das Dax-Unternhmen sogar vollständig aus dem Kohlegeschäft aussteigen. Die Allianz steigt aus dem Kohlegeschäft aus. Europas größter Versicherer bietet ab sofort keine Einzelversicherung ...

