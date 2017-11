Die 2017er-Performance fällt mit aktuell +2% eher mager aus - doch (wie so oft) täuscht der erste Eindruck. Denn die Daimler-Aktie konnte seit dem Juli-Tief bei 59,01 Euro 22,5% an Wert gewinnen und sich nun an einen wichtigen charttechnischen Widerstand heranschieben. Dort muss nun zwar eine Verschnaufpause bzw. Konsolidierung einkalkuliert werden, doch darüber könnten weitere Kursgewinne greifbar werden. Wie ein solches Long-Setup (WKN: DGJ6T2) aussehen könnte und auf welche Levels zu achten ist, haben wir im aktuellen Video zusammengefasst.

