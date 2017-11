Die Postbank steht vor der vollständigen Eingliederung in die Deutsche Bank. Bevor es soweit ist, wirft das Geldhaus noch einmal ordentlich Gewinn ab. Das Ergebnis wurde in den ersten neun Monaten verdoppelt.

Die Postbank hat vor ihrer Eingliederung in die Deutsche Bank mehr Gewinn abgeworfen. Das Ergebnis vor Steuern verdoppelte sich in den ersten neun Monaten auf 436 (Vorjahr: 212) Millionen Euro, wie die Deutsche-Bank-Tochter am Donnerstag mitteilte. Steigende Provisionserträge, ...

