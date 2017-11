Stehen Postbank-Anlegern nach der Übernahme durch die Deutsche Bank Nachzahlungen zu? Mit dieser Frage beschäftigen sich mehrere Gerichte - und die sind sich nicht einig. Wer klagt, geht also ein hohes Risiko ein.

Ex-Postbank-Aktionäre sind verunsichert. Und das aus gutem Grund. Denn in mehreren Verfahren zum Streit darüber, ob die Deutsche Bank die damaligen Minderheitsaktionäre der Postbank mit einem zu geringen Preis je Aktie abgefunden hat,

kommen Richter zu ganz unterschiedlichen Befunden.

Die Düsseldorfer Verlags- und Finanzanlagegesellschaft Effecten-Spiegel AG etwa könnte bei ihrer Klage auf Nachzahlung bei der Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank leer ausgehen. Das signalisierte der Senat des Oberlandesgericht (OLG) Köln am Mittwoch. Das Urteil wurde für den 13.12. angekündigt. Dabei hatte noch am 20. Oktober das Landgericht (LG) Köln in einem anderen Verfahren entschieden: Wer seine Anteile 2010 an die Deutsche Bank für 25 Euro verkauft hat, erhält 32,25 Euro Nachzahlung je Aktie.

Doch die Fälle sind nicht identisch. Das Effecten-Spiegel-Verfahren ist das erste im Streit zwischen Postbank-Aktionären und Deutscher Bank, und die Anwälte haben weniger Beweise vorgetragen als im zweiten Verfahren vor dem LG. Geht die Deutsche Bank hier in Berufung, was erwartet wird, könnte sich das OLG also durchaus dem LG anschließen.

Noch schwieriger einzuschätzen ist der Ausgang im dritten Verfahren. Hier geht es um die Alt-Aktionäre, die ihre Papiere bis 2015 gehalten haben und per Squeeze-out zum Preis von 30 Euro herausgedrängt wurden. Das LG Köln lehnte einen Anspruch bisher ab, es läuft ein Spruchverfahren.

Die Deutsche Bank hatte die Postbank in zwei Schritten übernommen. ...

