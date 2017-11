Der Photovoltaik-Zulieferer geht weiter von einem länger anhaltenden Investitionszyklus in die CIGS-Technologie aus. Vom chinesischen Großkunden CNBM erwartet Singulus noch eine weitere Anzahlung bis Jahresende.Die Singulus Technology AG hat in den ersten neun Monaten 2017 ihren Umsatz deutlich auf 63,6 Millionen Euro steigern können. Das EBIT sei leicht positiv mit 0,4 Millionen Euro, teilte der Photovoltaik-Anlagenbauer am Donnerstag mit. Im Vorjahreszeitraum musste es noch einen Verlust von 14,8 Millionen Euro verbuchen. Den Auftragsbestand nach drei Quartalen bezifferte Singulus mit 53,4 Millionen ...

