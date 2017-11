Paris - Die Hängepartie auf hohem Kursniveau an Europas Börsen hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab gegen Mittag um 0,15 Prozent auf 3649,61 Punkte leicht nach. Das Börsenbarometer war zuvor bereits vier Tage in Folge leicht zurückgegangen. In einer an Konjunkturdaten eher armen Woche und mit dem näher rückenden Ende der Saison der Quartalsberichte fehlten die Impulse, sagten Händler.

Milan Cutkovic vom Broker Axitrader sah die Börsen im Griff der US-Politik: "Da sich die Steuerreform weiter verzögert, werden die Investoren langsam etwas nervös", schrieb der Analyst in einem Marktkommentar. Sollte es nicht bald Fortschritte geben, drohe die Stimmung auf dem Börsenparkett zu kippen. "Nach den starken Kursgewinnen der vergangenen Monate steigt mit jedem Tag, ohne dass die Trump-Administration liefert, das Risiko von Gewinnmitnahmen und einer grösseren Korrektur", warnte Cutkovic.

Der französische CAC-40-Index stand am Donnerstag 0,12 Prozent tiefer bei 5464,62 Punkten. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,08 Prozent auf 7523,42 Zähler ...

