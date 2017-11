Das Photovoltaik-Unternehmen blickt auf ein schwieriges Jahr zurück und sieht Chancen für Besserung 2018. Das Risiko von verschobenen Starts bei Photovoltaik-Projekten bleibt jedoch bestehen.Die Phoenix Solar AG hatte sich ihren Geschäftsverlauf in diesem Jahr auch anders vorgestellt. Nach den ersten drei Quartalen steht ein Umsatz von 63,5 Millionen Euro in den Büchern. Dies sei 41,4 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das bayerische Photovoltaik-Unternehmen am Donnerstag veröffentlichte. Im dritten Quartal sei der Umsatz gegenüber dem Wert 2016 sogar um 61,6 Prozent eingebrochen. Das Ergebnis ...

