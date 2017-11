DAX: Beginnt jetzt der große Ausverkauf? ProSiebenSat.1 besonders stark unter Druck

Nachdem es am heutigen Donnerstag lange Zeit so ausgesehen hatte, als sollte sich der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) erneut kaum von der Stelle bewegen, folgte am Nachmittag der Kurseinbruch.

Das war heute los. Für die deutlichen Kursverluste konnten viele Gründe angeführt werden. In der Nacht waren einige ungewöhnlich deutliche Kursbewegungen an den Börsen Japans zu beobachten. Keine allzu guten Vorgaben also, mit denen DAX-Anleger den Handelstag beginnen mussten. Darüber hinaus legte der Euro gegenüber dem US-Dollar zu. Zuletzt war sehr gut zu beobachten, dass deutsche Investoren derzeit eine schwächere europäische Gemeinschaftswährung bevorzugen. Schließlich wurde auch an der Wall Street zu Beginn des Donnerstaghandels ein großer Ausverkauf beobachtet, was zur weiteren Verunsicherung von Anlegern am deutschen Aktienmarkt beitrug. So rutschte der DAX zwischendurch um mehr als 1 Prozent ins Minus.

