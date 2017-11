Der Aufsichtsrat der BayWa AG hat in seiner heutigen Sitzung frühzeitig die Besetzung des Vorstands der BayWa geregelt, wenn Vorstand Roland Schuler (61 Jahre) planmäßig zum 31. Dezember 2018 in den Ruhestand geht: Einstimmig erteilte der Aufsichtsrat Marcus Pöllinger (39 Jahre), der die Sparte Baustoffe bei der BayWa leitet, das Mandat, zum 1. November 2018 in den Vorstand...

