Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-10 / 09:54 Sind die Mitglieder des neuen Deutschen Bundestages alles Akademiker? Das Kreditportal Vexcash (www.vexcash.com [1]), das aktuell ein "Schlechte-Noten-Stipendiat [2]" an Studierende vergibt, hat untersucht, welchen Bildungsgrad die 709 Mitglieder des Deutschen Bundestages innehaben - klarer Gewinner: Diplom-Abschlüsse, doch auch mit einem Realabschluss lässt es sich ins Parlament einziehen. · Knapp 30 Prozent aller Abgeordneten im neuen Bundestag besitzen ein Diplom · Für 37 Politiker reichte für einen Sitz das Abitur, für drei die mittlere Reife · Insgesamt sind zwölf Professoren aktiv, zehn Abgeordnete haben einen Bachelor Uni-Abschlüsse mit absoluter Mehrheit Unter den 709 Abgeordneten des Bundestages haben 169 Personen einen Diplom-Abschluss an einer Universität erreichen können - das entspricht rund 24 Prozent. Weitere 33 Vertreter konnten diesen Abschluss an einer Fachhochschule erlangen. Zusammengerechnet sind das damit rund 30 Prozent aller Bundestagsabgeordneten (143 männlich, 59 weiblich). Ähnlich stark sind Abschlüsse mit staatlichen Examen vertreten. Hierzu gehören insgesamt 157 Personen - ein Fünftel des Bundestages. Neun davon haben es dabei mit dem ersten Staatsexamen ins deutsche Parlament geschafft, die anderen mit dem zweiten. Nur sechs Prozent schmücken sich indes mit dem Titel Magister. Einen ebenfalls nicht unerheblichen Anteil in der Volksvertretung nehmen der Erhebung zufolge die Promovierten ein, machen sie doch beinahe 15 Prozent aus (99 unter 709 MdBs). Zum Vergleich: Das Statistische Bundesamt ermittelte im Jahr 2015, dass 16 Prozent der Bevölkerung über einen akademischen Abschluss (Bachelor, Master, Diplom) verfügen, wobei nur 1,7 Prozent promovierten. Nicht jeder muss studieren Wer einen Sitz im Bundestag erhalten möchte, muss nicht zwingend ein Studium, eine Promotion oder eine Habilitation vorweisen können. Mindestens jeder achte Sitz ist durch einen Politiker besetzt, der das Abitur oder eine Berufsausbildung als letzten Bildungsgrad angibt. Drei haben die mittlere Reife inne. Und: 14 dürfen sich Meister nennen. Dieses und weitere Ergebnisse zum Bildungsgrad aller 709 Bundestagsabgeordneten unter: https://www.vexcash.com/blog/versprechen-gute-noten-einen-guten-job-der-grosse -bildungsvergleich/ [3] Über Vexcash Die Vexcash AG ist ein Anbieter von Kurzzeitkrediten mit Sitz in Berlin. 2012 von Manuel Prenzel gegründet, vermittelte sie bislang 200.000 Kredite und war die erste Plattform ihrer Art. Bisher wurden über 400.000 Kreditanfragen mit einem angefragten Kreditvolumen von ca. 387 Millionen Euro bearbeitet. Vexcash plant bis 2019 den Kundenstamm auf über 1 Million auszubauen. Über die Internetseite von Vexcash können Nutzer einen Kreditantrag stellen, der bei entsprechender Bonität zumeist innerhalb weniger Minuten geprüft, bewilligt und ausbezahlt wird. Pressekontakt: Lukas von Zittwitz I lukas.v.zittwitz@tonka-pr.com I +49.30.27595973.12 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Vexcash AG Schlagwort(e): Politik 2017-11-10 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 627781 2017-11-10 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3108e432dd0bfa8576d3613aa998649f&application_id=627781&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=7259adac5a385be26b7e97779885a41b&application_id=627781&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=82c51672a8810073f32f235467d12f2d&application_id=627781&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2017 03:54 ET (08:54 GMT)