Wochenausblick: DAX konsolidiert. RWE, Wirecard und ZEW im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

In der abgelaufenen Woche mussten DAX, DOW und Co. teils deutliche Verluste hinnehmen. Gemischte Unternehmensdaten und das Ringen um die US-Steuerreform sorgten für Zurückhaltung bei den Investoren. Angesichts der 1.500 Punkterally im DAX seit Anfang September und des deutlichen Renditeanstieg bei europäischen Staatsanleihen ließ die Kaufbereitschaft sichtbar nach. Pluszeichen gab es im Wochenvergleich beim Ölpreis sowie Edelmetallen wie Gold, Palladium und Platin.

In der kommenden Woche stehen erneut Unternehmensdaten im Fokus. Zudem werden Investoren gespannt auf den ZEW-Indikator und Zahlen zum BIP in der Eurozone blicken. Investoren sollten einen Blick auf die sysshares Indizes werfen. Vergangene Entwicklungen sind keine Indikatoren für künftige Entwicklungen, aber in der zurückliegenden Woche haben sie sich relativ gut geschlagen.

Unternehmen im Fokus

In der zurückliegenden Woche zeigten Anleger Nerven. Vor allem Unternehmensdaten bzw. damit verbundene Aussagen der Konzernmanager lösten teils heftige Reaktionen aus. So tauchte der DAX-Wert ProSiebenSat.1 nach der Revision der Jahresprognose im Wochenvergleich knapp 14 Prozent nach unten. SMA Solar musste ebenfalls die Ziele korrigieren und Nordex sackte nach den schwachen Zahlen des Konkurrenten Vestas zweistellig nach unten. Es gab jedoch einige Wochengewinner. Dazu zählten Schäffler, SLM Solutions und Ströer, die jeweils überraschend gute Quartalszahlen veröffentlichten.

In der kommenden Woche werden unter anderem Aareal Bank, Bilfinger, Deutsche Wohnen, Drillisch, Grammer, Hamburger Hafen, Henkel, Infineon, Innogy, K+S, Leoni, Nordex, Patrizia Immobilien, RWE, Salzgitter, Talanx, United Internet und Wirecard (finale) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal melden. Bei den Europäern stehen Alstom, Raiffeisen Bank International, Vivendi und Vodafone im Fokus.

Der europäische Automobilverband ACEA wird zudem Zahlen zu den Pkw-Zulassungen veröffentlichen.

Wichtige Termine

14.11.: China - Industrieproduktion, Oktober

14.11.: Deutschland - BIP Q3, vorläufig

14.11.: Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland für November

14.11.: Europa - BIP Euro-Zone Q3, erste Schätzung

15.11.: USA - Verbraucherpreise, Oktober

16.11.: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 11. November

16.11.: USA - Industrieproduktion, Oktober

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.200/12.270/13.300/13.350/13.500/13.720 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.950/13.100/13.200 Punkte

Der DAX stabilisierte sich zum Wochenschluss im Bereich von 13.100 Punkten. Solange dieses Level hält besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 13.200/13.350 Punkte. Kippt der Index kommende Woche unter13.100 Punkte droht eine Konsolidierung bis 12.950 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 9.8.2017 - 10.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 10.11.2010 - 10.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX x3 (TR) Index HW03DL 57,29 3,00 Open End LevDAX x8 (TR) Index HW08DL 8,85 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.11.2017; 17:23 Uhr



Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX x3 (TR) Index HW03DS 26,18 3,00 Open End ShortDAX x8 (TR) Index HU94Q8 12,23 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.11.2017; 17:24 Uhr

