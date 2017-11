Liebe Leser,

die Aktie des größten deutschen Geldhauses konnte sich entgegen der Markttendenzen behaupten und am Ende der Handelswoche noch einmal deutlich zulegen. Damit hat die Aktie den kurzfristigen Abwärtstrend überwunden und bewegt sich zielgenau in Richtung des nächsten Widerstands. Dieser tritt in Form des gleitenden Durchschnitts (100) in Erscheinung und befindet sich derzeit bei 15,51 Euro.

Aktuelle Einschätzungen zum Chartbild: Schwierige Woche steht der Deutschen Bank ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...