Wegen eines Technik-Fehlers werden Tausenden Händlern auf dem Amazon Marketplace Guthaben nicht mehr ausgezahlt. Es geht um Millionen, einige Betroffene stehen vor der Insolvenz. Und Amazon kann keine Entwarnung geben.

Weil Amazon einen technischen Fehler bei der Auszahlung von Guthaben nicht in den Griff bekommt, geraten zahlreiche Händler in schwere finanzielle Probleme. Nach einer Umfrage des Branchenverbands "Händlerbund", die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt, haben einzelne Marktplatzhändler zum Teil Außenstände von bis zu 450.000 Euro.

Amazon versucht seit Tagen, das Problem zu verharmlosen. Ein Sprecher sagte auf Nachfrage, Amazon arbeite "schnellstmöglich an einer Lösung" des bereits seit Oktober bestehenden Problems. Es handele sich jedoch nur um ein "kleinen Teil an betroffenen Händlern".

Ein Blick in die Praxis zeigt ein ganz anderes Bild: Auf einen Aufruf des Händlerbundes meldeten sich spontan 660 Händler, 94 Prozent von ihnen waren betroffen. Im Schnitt schuldete ihnen Amazon einen Betrag von rund 22.000 Euro. Insgesamt ging es allein bei den Händlern, die an der Umfrage teilgenommen hatten, um mehr als zehn Millionen Euro. "Die Ergebnisse haben uns überrascht, da im aktuellen Fall offenbar sehr viele Amazon-Händler betroffen sind und es sich zudem um enorm hohe Beträge handelt, die über mehrere Tage nicht abgerufen werden konnten", sagt Franziska Ulbricht vom Händlerbund, der rund 70.000, meist kleine Onlinehändler vertritt. Probleme werden auch von Händlern in Großbritannien oder Frankreich berichtet.

