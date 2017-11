Morges - Der Energieversorger Romande Energie verkauft die im Bereich der Geothermiebohrungen und Geotechnik tätige Tochter Tecfor an ein Westschweizer Bauunternehmen. Romande Energie hatte das Unternehmen mit Sitz in Collombey-Muraz im Jahr 2009 zugekauft, um das Geschäft im Bereich Wärmepumpen auszubauen. Seither habe jedoch die Nutzung von Erdwärme mit dieser Technologie etwa im Vergleich zur Aerothermie (Luft-Wasser) stark an Stellenwert verloren, schreibt Romande Energie am Montag. ...

