Winterthur - Antimo Perretta verantwortet künftig im Management Committee der AXA Gruppe das Europageschäft und wird in dieser Funktion Verwaltungsratspräsident der AXA Winterthur. Bis seine Nachfolge als CEO der Schweizer Ländereinheit definitiv geregelt ist, übernimmt Fabrizio Petrillo ad interim die operative Führung, wie der Versicherer am Montag mitteilt.

Die AXA Gruppe hat Antimo Perretta (54), derzeit CEO der AXA Winterthur, per 1.1.2018 zum Leiter Europa und Mitglied des Group Management Committees ernannt. In dieser neu geschaffenen Funktion wird er innerhalb der Konzernleitung die Ländereinheiten Belgien, Deutschland, Irland, Italien, Schweiz, Spanien sowie UK verantworten und direkt an den Group CEO Thomas Buberl rapportieren.

Als CEO der AXA Winterthur tritt Antimo Perretta aus diesem Grund per Ende Jahr zurück, wird aber - vorbehältlich der Bewilligung durch die Aufsichtsbehörden - von Thomas Buberl das Präsidium des Verwaltungsrates der Schweizer Ländereinheit übernehmen. Bis seine Nachfolge als CEO definitiv geregelt ist, übernimmt ...

